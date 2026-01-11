１１日朝、神戸市中央区のメリケンパークで、阪神大震災の犠牲者を追悼する光の祭典「神戸ルミナリエ」（組織委員会主催）に展示予定の作品が倒れているのを通行人が発見した。組織委によると、強風であおられたみられる。けが人はいなかった。作品の修繕作業が進められており、開幕の今月３０日には間に合うという。