女性が移民当局職員に撃たれて死亡した事件に抗議する地元住民ら＝10日、米ミネアポリス（共同）【ミネアポリス共同】米中西部ミネソタ州ミネアポリスで10日、米国人女性が移民・税関捜査局（ICE）職員に撃たれて死亡した事件に抗議する大規模デモが実施された。地元住民ら数万人が参加し「ICEは出て行け」と叫んだ。デモは東部ニューヨークやフィラデルフィアなどでもあり、トランプ政権による強硬な移民取り締まりに怒りの声が