陽気で人懐っこく、遊ぶことが大好きなシロハラインコ。賢く、全身を使って甘えたり遊んだりする姿が魅力の鳥として知られています。今、Xでは、そんな特徴をそのまま体現したかのようなシロハラインコの行動が話題となっています。【動画】声まで赤ちゃん…仰向けで甘える仕草が尊い「うそみたいだろ。これで。鳥なんだぜ。な。赤ちゃんみたいだろ」そんなコメントとともに公開された、33秒ほどの動画に映っているのは、「ポー」