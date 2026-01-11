10日、横手市で屋根の雪下ろしをしていた88歳の男性が倒れている状態で見つかり、その後死亡しました。死亡したのは横手市朝日が丘の五十嵐篤さん88歳です。横手警察署の調べによりますと五十嵐さんは10日、自宅の屋根の雪下ろしをしていましたが、午後7時ごろ軒下で倒れている状態で同居する女性に発見されました。五十嵐さんは意識はあったものの、横手市内の病院に運ばれた後心肺停止の状態となり、発見からおよそ2時間半後に死