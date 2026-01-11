µßµÞÂâ°÷¤¬²È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤­¡¢¸¼´Ø¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿·¤¤ÎÃÖ¤­Êý¤Ë¤Þ¤Ç°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ä¤¤µ¤¤òÍø¤«¤»¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê·¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬µßµÞ³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçºåÉÜ¤Î¸òÌî»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷katano.firedept.osaka¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´µ¼ÔÈÂÁ÷¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖµßµÞÂâ°÷¤Î·¤¤ÎÇÛÃÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬247Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢