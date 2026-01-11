Photo: ギズモード・ジャパン ロボットだからね。合体もそりゃあするさ。現代の多くのロボット掃除機は段差が弱点。段差を超えたその先や、1階と2階やリビングとテラスなどをまたいでの運用はできませんよね。車輪で動いてるししょうがない。この問題を解決するには、ロボットに足を生やして高度なバランサー制御が必要なので、家庭用の実現はまだ先の未来かと思っていたのですが、現代の技