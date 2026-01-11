ハイウェイ交通情報によると、11日午前11時現在、九州の高速道路で雪による通行止めが相次いでいる。九州自動車道福岡⇔八幡（上下線）1月11日7時00分ごろから【10時15分現在】 強い冬型の気圧配置による大雪予測に基づき、予防的通行止めを実施。現在11時00分解除を目標に作業。11時00分現在解除。九州自動車道人吉⇔八代J（上下線）1月11日7時00分ごろから【9時00分現在】 積雪のため通行止め。今後も降雪が予想されており、解