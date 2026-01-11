フリーアナウンサーの中川安奈さんが2026年1月10日、自身のSNS「X」（旧Twitter）で、深夜までの仕事と飲み会への参加を「仕事へのやる気度合い」と結びつける風潮に違和感を示しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】 「朝方まで飲んでほぼ寝ずに出勤」を美徳とする文化に異議「すごく苦手です」「飲み会に来なかったから『あの子はやる気ないよね〜』とか言いふらす人もいて」中川さんは「夜遅くまで働いてそのあとみ