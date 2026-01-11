冬型の気圧配置が強まり、北日本や日本海側を中心に、大雪や猛ふぶきのおそれがある影響で、空の便には欠航や遅延などが出ています。日本航空は天候の影響で11日、小松・出雲・鹿児島などを発着する17便の欠航を決めていて、およそ490人に影響が出る見込みです。一方、全日空は稚内・小松・鳥取・米子などを発着する29便の欠航を決めていて、およそ1800人に影響が出る見込みです。