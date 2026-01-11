フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成したプロスケーター・羽生結弦（３１）の新たな挑戦が幕を開ける。１１日の午前１１時１１分に羽生が単独公演を再始動すると発表。制作の総指揮を手掛ける「ＹｕｚｕｒｕＨａｎｙｕ“ＲＥＡＬＩＶＥ”ａｎＩＣＥＳＴＯＲＹｐｒｏｊｅｃｔ」を故郷の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで実施する。日時は４月１１、１２日の２日間で、演出はＭＩＫＩＫＯ氏が担当する。