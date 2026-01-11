明日12日(月・成人の日)にかけて、年に何度もないレベルの強烈寒気の影響で、日本海側を中心に大雪や猛吹雪に警戒が必要です。大雪のピークは今日11日(日)の午後で、特に強まるのが東北〜北陸(秋田〜福井)です。発達した雪雲の帯JPCZが形成され、短時間で積雪が急増し立往生のリスク大。24時間で1メートル近いドカ雪予想。雪に不慣れな太平洋側も積雪となるため交通障害に警戒が必要です。11日(日)午後が大雪・猛吹雪のピーク今日1