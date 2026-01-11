巨人からポスティングシステムでブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が11日、都内の日本記者クラブで会見を行った。巨人の現役選手が同クラブで会見を行うのは、1977年に756号本塁打を放った王貞治以来、49年ぶり2人目となった。スーツ姿で会見場に現れた岡本はメジャー挑戦について「リーグは違いますが、対戦してきた後輩やそういう選手達が米国に行って活躍する中で気持ち強くなりましたし、環境が変わると思