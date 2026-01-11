©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 2025年は、アナウンサーとしてスタートを切った一年。毎日が新鮮で、気がつけばあっという間に駆け抜けていました。 2026年は、学んだことを力