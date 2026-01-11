W杯ジャンプ男子団体第1戦小林潤志郎の1回目の飛躍＝ザコパネ（共同）【ザコパネ（ポーランド）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ男子は10日、ポーランドのザコパネで、2人一組で争う「スーパー団体」方式による団体第1戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、小林潤志郎（Wynn.）と内藤智文（山形市役所）の日本は合計388.9点で11位だった。オーストリアが優勝した。