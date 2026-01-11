男子デュアルモーグルで2位の堀島行真＝バルサンコム（共同）【バルサンコム（カナダ）共同】フリースタイルスキー・モーグルのワールドカップ（W杯）は10日、カナダのバルサンコムで第4戦がデュアルモーグルで行われ、男子で堀島行真（トヨタ自動車）は2位だった。ジュリアン・ビール（カナダ）がW杯初勝利。平山将大（PAPASU）は9位、島川拓也（日本仮設）は10位、藤木豪心（イマトク）は15位、藤村一慶（NISEKOB＆J）は16