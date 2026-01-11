阿南市山口町で10日、地元の親子連れらによる「もちつき大会」が開かれました。これは、阿南市山口町の教育と未来を考える「みからんの会」が住民同士の交流や地域活性化を計ろうと開催しました。大会には地元の親子連れら約70人が集まり、用意したもち米合わせて12キロを蒸した後杵と臼を使ってついていきました。参加者らはつき終えたもちを丸めたあときなこやチョコ、醤油などをかけて美味しそうにほおばっていました。会場とな