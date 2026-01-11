巨人からポスティングシステムでブルージェイズに加入した岡本和真内野手（２９）が１１日、東京都内の日本記者クラブで会見を行い、３月のＷＢＣ出場を熱望した。スーツ姿で登場し神妙な表情を浮かべポスティングシステムで移籍することを報告し「（巨人の）山口オーナー、阿部監督、球団スタッフの皆さま。背中を押してくれたチームメート。感謝を申し上げたい」とファンを含めて感謝の思いを明かした。「ポスティングして