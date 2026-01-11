本記事では、動脈硬化の概要を解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「動脈硬化」を発症すると「足にどんな初期症状」が現れるかご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：吉川 博昭（医師） 医学博士。日本ペインクリニック学会専門医、日本麻酔科学会専門医・指導医。研究分野は、整形外科疾患の痛みに関する予防器具の開発・監修、産業医学とメンタルヘルス、