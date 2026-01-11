気になるゲンバ?巷で大ブーム「飲める○○」のお店休日は2時間待ち！超絶品“飲めるタコス”を爆食い！予約5か月待ち！極限まで柔らかい“飲めるショートケーキ”に感動！気になるゲンバ?平成レトロブーム到来「シール交換」を体験！売り切れ続出中の“ぷっくりシール”を集めてシール交換会を開催！一茂のシール帳は高レートばかり⁉︎山内は往年のプロ野球選手だらけ⁉