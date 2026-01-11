首相官邸に入る高市首相＝9日高市早苗首相は11日放送のNHK番組で、中国による軍民両用（デュアルユース）品目の対日輸出規制強化を批判した。「わが国だけをターゲットにした今般の措置は、国際的な慣行と大きく異なる。許容できるものではない」と述べた。社会保障と税の一体改革を議論する「国民会議」で、中低所得者に税控除と給付を実施する「給付付き税額控除」の制度設計を急ぐ考えも示した。首相の発言は8日に収録され