巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で電撃合意した岡本和真内野手（２９）が１１日、日本記者クラブで会見を行った。メジャーでは近年、大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）ら日本人選手が現地でもスラッガーとして地位を築いている。岡本は「その２人は実力で言えば、全く追いつかないと思いますし、でも、自分のできることをコツコツ日々やっていきたいと