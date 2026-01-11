カズが福島で新シーズンに向けて始動したカズダンスが見たいー。J3福島ユナイテッドFCの寺田周平監督が1月10日、5年ぶりにJリーグに復帰する58歳FWカズ（三浦知良）への期待を口にした。前日9日に東京都内でチーム加入会見をしたカズはこの日、福島市内で行われたチーム練習に合流。ファン・サポーターや地元メディア、チーム関係者の期待を背に、1時間あまり身体を動かした。「メディアの方も多く、いつもと違う雰囲気だった。