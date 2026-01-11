µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤ÇÅÅ·â¹ç°Õ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÆüËÜµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ¡Ö£·¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò½éÈäÏª¡£ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÌó£µ£°¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëÃæ¡¢ÆþÃÄ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¡Ê¥È¥í¥ó¥È¤Î¡Ë³¹¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¶¯¤¯¡¢À¤³¦°ì