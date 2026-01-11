バーミンガムのデイビス監督「今夜の彼は素晴らしかった」イングランド2部バーミンガム・シティは現地時間1月10日にFAカップ3回戦で英4部ケンブリッジ・ユナイテッドと敵地で対戦し、3-2で勝利した。チームを率いるクリス・デイビス監督は昨年8月以来およそ5か月ぶりとなるゴールを決めたFW古橋亨梧を絶賛していた。英メディア「バーミンガム・ライブ」が報じている。バーミンガムは前半31分に先制。同42分に古橋が追加点を奪