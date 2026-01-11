T.M.Revolution／西川貴教が、1月10日(土)、自身初となる両名義による対バンライブ＜Exciting Match Takanori Nishikawa vs T.M.Revolution in Hong Kong＞を香港で開催した。◆ライブ写真香港でのワンマンライブは両名義とも初。さらにその対バンとあって、会場のAsia World-Expoは7,500名で埋め尽くされた。開演前には、2025年11月に発生した大埔宏福苑火災の犠牲者へ黙とうを捧げ哀悼の意を表した。ライブは【西川貴教】からス