高物価と通貨価値下落など経済難を契機に始まったイラン国内の反政府デモが拡散し死亡者が増加している。米国に拠点を置く人権活動家通信社（HRANA）は9日、昨年12月28日にデモが始まってから市民と軍、警察を合わせ62人が死亡したと集計した。別の人権団体も子ども8人を含めデモ隊45人が死亡し、数百人が負傷、2000人以上が拘禁された状態だと伝えた。イラン政権がデモ隊に向け発砲し多数の死亡者が発生したという証言も出てきた