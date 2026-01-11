韓国の23歳以下（U−23）サッカー代表チームがレバノンを破り2026アジアサッカー連盟（AFC）U−23アジア杯で初めて勝利を収めた。イ・ミンソン監督率いるU−23韓国代表チームは10日にサウジアラビアのリヤドで行われたグループリーグC組第2戦で4−2の逆転勝ちを収めた。イランとの第1戦を0−0で引き分けた韓国は、この日の勝利で1勝1分け（勝ち点4）を記録した。韓国はまだ第2戦を終えていないウズベキスタン（1勝）、イラン（1分