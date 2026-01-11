強い寒気の影響で県北部では11日の夜遅くにかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となるところがある見込みです。強い寒気の影響で県北部では11日の夜遅くにかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となるところがある見込みです。11日午後6時までの12時間に降る雪の量はいずれも多いところで平地5センチ山地 20センチと予想されています。また、12日午前6時までの24時間ではいずれも多いところで平地5センチ山地 25