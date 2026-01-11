日本付近は12日の成人の日にかけて冬型の気圧配置が強まり、北日本や日本海側を中心に、大雪や猛ふぶきのおそれがあり、交通障害に警戒が必要です。11日午後は、日本海側を中心に、北海道から九州の広い範囲で雪が降り、猛吹雪になる所があるでしょう。上空の寒気は非常に強く、短時間で積雪が急激に増える所があるほか、太平洋側の平地でも雪の積もる所がありそうです。12日朝までに予想される雪の量は、東北と北陸、東海で80セン