2026年1月11日、北海道えりも町の道道で軽乗用車と乗用車が正面衝突する事故がありました。事故があったのは、えりも町東洋の道道34号です。11日午前6時半ごろ、北西方向に向かっていた軽乗用車が対向車線を走っていた乗用車と正面衝突したということです。この事故で軽乗用車を運転していた30代男性が頭部から出血し、左鎖骨骨折の疑いで病院に搬送されましたが、命に別条はありません。乗用車を運転していた30代女性は足の痛みを