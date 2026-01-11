１１日午前、神戸市のメリケンパークで開幕に向け組み立てられていた「神戸ルミナリエ」の作品の一部が倒れているのが見つかりました。強風にあおられたとみられています。１１日午前、神戸市中央区のメリケンパークで「神戸ルミナリエ」の作品の一部が倒れているのが見つかりました。けが人はいないということです。強風にあおられたとみられていて、周辺は立ち入りが制限されています。気象台によりまますと、兵庫県