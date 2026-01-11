ミズノは、シリーズ史上初のニットを採用した新アッパー構造によって、さらなるフィット感を追求したフットボールシューズ「MIZUNO α III（ミズノ アルファ スリー）」シリーズを1月9日に全国のミズノ品取扱店で発売する（「MIZUNO α III JAPAN」の一部カラーは2025年12月に先行限定発売）。「MIZUNO α」シリーズは、ミズノフットボールシューズのコンセプトである「軽量・柔軟・素足感覚」をベースに、プレースピードが向上し