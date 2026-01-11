県政のトップに立っていた人間による、あまりに卑劣な蛮行――。福井県の杉本達治・前知事によるセクハラ問題は、世間に大きな衝撃を与えた。【全文公開】絵文字満載!杉本前知事がオジサン構文で送ったセクハラメッセージ杉本氏によるセクハラの報告が上がったのは、2025年4月のこと。外部相談窓口に被害の通報があり、9月に弁護士3名が特別調査委員を立ち上げ、全職員約6,000名に調査を実施。通報者を含む4名から詳細な情報が