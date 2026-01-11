レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの橘香恋（29）が11日までに、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。世界最大級の車の祭典「東京オートサロン2026」が開催されている千葉・幕張メッセで10日に行われた「にしたんクリニックレースアンバサダーアワード2025」授賞式で、「レースアンバサダーアワード」5人に選出されただけでなく“4冠”を受賞したことを報告した。「週刊プレイボーイ賞メディバンネッ