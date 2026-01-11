「お〜いお茶 SAKURA GREEN」伊藤園は、“お茶の常識、すてましょう。”を合言葉に日本茶の新たなスタイルを提案する「お〜いお茶 PURE」シリーズから、華やかな桜が香る緑茶飲料「お〜いお茶 SAKURA GREEN」を、1月19日に春季限定で発売する。同社は、“お茶の常識、すてましょう。”を合言葉に、お茶の伝統を引き継ぎつつグローバルで日本の茶文化を伝播させる「お〜いお茶 PURE」シリーズを、昨年3月に販売開始した。同シリーズ