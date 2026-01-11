タレント上沼恵美子（70）が11日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。同学年の女優大地真央と出身地が同じ兵庫・淡路島であることについて触れた。大地から「前に上沼さんが、同じ淡路島なので」と話しかけられて、上沼は「ああ、そうでしたね」と返して、直後に「信じられな〜い、淡路島なのに、何コレ」と叫んで、何事もなかったかのようにすまして「すみません」と平静を装った。大地は「あの人は淡路島のダ