ブルージェイズと4年契約を結んだ岡本和真（29）が11日、日本記者クラブで行われた会見に出席し、メジャー1年目を迎えるにあたり、「行くからには活躍したい」と意気込みを語るなど、自身のビジョンを語った。日本時間7日には、本拠地のロジャース・センターで入団会見を行った岡本は、その4日後、日本記者クラブで会見。巨人の現役選手が会見を行うのは、通算本塁打数の世界記録を達成した1977年の王貞治氏以来、49年ぶりとなった