¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óGACKT¤¬11Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Àã»³¤Ç´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£GACKT¤Ï¡Ö20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢¥Ü¥¯¤âçÓ¤á¤Æ¤¤¤Æ»à¤Ë¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éº£¤Ç¤â¡¢¡ÚçÓ¤á¤Æ¤ë¤È»à¤Ì¤¾¡©¡Û¤ÈÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¸À¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀã»³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢Åß¤Î3¥ö·î¤Ï»³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ä«¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢Ãë¤Ï4»þ´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ü¡¼¥É¡¢Ìë¤ÏÉô²°¤Ç¶Êºî¤ê¡£¤¢¤ëÌë¡¢ºî¶Ê¤Ë¹Ô¤­µÍ¤Þ¤ê¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¥â¡¼