電気代の高騰が続くなか、冬場の暖房費が家計を圧迫していると感じる人は少なくありません。特にエアコン暖房は「電気代が高い」というイメージが強く、「なるべく使わないほうがいいのでは」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。一方で、寒さを我慢しすぎると体調を崩すリスクもあります。 暖房を完全にやめるのではなく、使い方を工夫することで負担を抑えられる可能性もあります。本記事では、一般的なエアコ