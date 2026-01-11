プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが出演と製作総指揮を手掛けるアイスショー「ＹＵＺＵＲＵＨＡＮＹＵ“ＲＥＡＬＩＶＥ”ａｎＩＣＥＳＴＯＲＹｐｒｏｊｅｃｔ」が故郷・宮城で開催されることが１１日１１時１１分、発表になった。４月１１、１２日にセキスイハイムスーパーアリーナで行われる。羽生さんは「これまで生み出して、一緒に過ごしてきたプログラムたちは、きっと皆さんの中で様々な思い出と共に