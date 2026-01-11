１月１１日の京都２Ｒ・３歳新馬（牝馬限定、ダート１８００メートル＝１６頭立て）は単勝９番人気で４０・８倍の伏兵、ハッピーラブソング（栗東・牧浦充徳厩舎、父バンドワゴン）が直線で差し切り、デビューＶを飾った。なお、単勝１・９倍と圧倒的１番人気だったペトリコール（栗東・上村洋行厩舎、父ジャスティファイ）は２着に敗れた。勝ち時計は１分５５秒２（良）。道中は中団から馬群に入れての追走。直線で外に持ち出