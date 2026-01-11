ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿SixTONES¥¸¥§¥·¡¼ ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï£±·î´ü¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¡Ê1·î11Æü22»þ30Ê¬¡Á¡ËÂè1ÏÃ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡õÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¥¸¥§¥·¡¼¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡ÙÉñÂæ°§»¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍËÜºî¤Ï¡¢·ºÌ³´±¤Î¤³¤º¤¨¤È»¦¿ÍÈÈ¤ÎÎç¼£