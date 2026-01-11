３日、ペイクツォと雪を頂く山。（ドローンから、シガツェ＝新華社記者／丁増尼達）【新華社シガツェ1月11日】中国西蔵自治区日喀則（シガツェ）市の吉隆（キドン）県と聶拉木（ニャラム）県の境にある湖、佩枯錯（ペイクツォ）は、面積約300平方キロ、湖面の標高4590メートルで、チョモランマ国家級自然保護区最大の内陸湖となる。冬には紺碧（こんぺき）の湖水とそびえ立つ雪山が互いに引き立て合い、壮大で美しい風景を織りな