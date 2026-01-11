元TOKIOの松岡昌宏（49）が11日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。友人関係について持論を展開した。40歳になるリスナーから「松岡さんは40歳迎えた頃、どういう心境だったでしょうか？」というメッセージが寄せられた。松岡は「自分の場合は10代の頃から決めていたんで、男は40（歳）からだみたいなとこがあった。だから、30代のために20代頑張って、40代のために30代頑張った。40代になるって言