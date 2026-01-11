ロックバンド「TUBE」の前田亘輝（60）が、11日までに自身のXを更新。昨季限りで現役を引退した元オリックスの近藤大亮氏に、粋なプレゼントをした。前田は「大阪グランキューブ」で行われたライブツアーで、「久しぶりにWINNERS HIGH演りました」と投稿。その理由として「近藤大亮くんが観に来てくれたので第二の人生の花向けに贈らせてもらいました」とつづった。近藤氏は2016年に、パナソニックからドラフト2位でオリック