「すし」から魚介類について知る企画展が鳥取県境港市の海とくらしの史料館で開かれている。マグロやイクラなど１７種類のすしの食品サンプルがのった皿が回転すし同様に回る展示では、気になったネタを取るとモニターに魚介類の紹介が映る。深海魚のコーナーもあり、希少な白身魚「銀ムツ」の西京漬けのサンプルを機械にのせると「マジェランアイナメ」の和名とともに、南極付近の深海に生息する魚と紹介される。クイズコー