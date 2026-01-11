富山県内はきょう、冬型の気圧配置が強まり、今シーズン一番の寒気が流れ込む見込みです。現在、県内9つの市と町に暴風雪警報が出されています。また、あいの風とやま鉄道は、高岡駅と金沢駅の間で終日区間運休となっています。県内は広く雪が降り、山沿いを中心に大雪になる恐れがあります。現在、富山市・高岡市・射水市・氷見市滑川市・魚津市・黒部市・入善町・朝日町の9つの市と町に、暴風雪警報が出されています。氷見