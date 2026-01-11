高市早苗首相が１１日、ＮＨＫ「日曜討論」に出演。党首インタビューが放送され、高市首相は８日に収録されたことがテロップ表示された。高い内閣支持率が続いており、通常国会の会期中に衆議院を解散する選択肢はあるんでしょうか？との質問が飛んだ。高市首相は笑いながら「うーーーん！解散についてですか」と返し「今とにかく令和７年度の補正予算、折角年内に成立させていただいて、これを早期執行するということを各大