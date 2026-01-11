毎日子どもと接していると、ときに親を驚かせるようなことを言う場合もあるでしょう。特に人を傷つけたり、嫌な思いをさせたりする暴言は親としてもショックで、つい怒りたくなってしまうもの。ママスタコミュニティのあるママも、子どもの暴言で悩んでいるようです。『年長の子どもの暴言がどんどんひどくなっています。嫌なことをされて暴言をはくことはありましたが、最近では習い事の先生が代わるなど環境の変化もあり、慣れな