神奈川県秦野市で山火事が発生しています。消防や警察によりますと、11日午前10時すぎ、秦野市堀山下付近の山小屋の近くで火事が起きていると登山者から通報がありました。火が周りの木に燃え移っているということです。詳しい状況はまだ分かっていませんが、消防が消火活動に向かっています。